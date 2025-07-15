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В ГД одобрили идею штрафовать россиян за VPN и поисковые запросы

В Госдуме РФ одобрили поправки к законодательству, которые вводят штрафы до 5 тысяч рублей за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Кроме того, за рекламу средств доступа к ограниченным инфоресурсам предлагается накладывать штрафы до 500 тысяч рублей.

Россиян будут штрафовать за поисковые запросы.

В Госдуме РФ одобрили поправки к законодательству, которые вводят штрафы до 5 тысяч рублей за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Кроме того, за рекламу средств доступа к ограниченным инфоресурсам предлагается накладывать штрафы до 500 тысяч рублей.

«Комитет Госдумы одобрил поправки о введении штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Распространение рекламы средств доступа к инфоресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти уже обсуждали идею введения штрафов за размещение рекламы в запрещенных на территории РФ соцсетях. Публикация рекламы в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение.