В ГД одобрили идею штрафовать россиян за VPN и поисковые запросы

Россиян будут штрафовать за поисковые запросы.
В Госдуме РФ одобрили поправки к законодательству, которые вводят штрафы до 5 тысяч рублей за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Кроме того, за рекламу средств доступа к ограниченным инфоресурсам предлагается накладывать штрафы до 500 тысяч рублей.
«Комитет Госдумы одобрил поправки о введении штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Распространение рекламы средств доступа к инфоресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости.
Ранее российские власти уже обсуждали идею введения штрафов за размещение рекламы в запрещенных на территории РФ соцсетях. Публикация рекламы в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение.