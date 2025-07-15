В ГД одобрили идею штрафовать россиян за VPN и поисковые запросы

В Госдуме РФ одобрили поправки к законодательству, которые вводят штрафы до 5 тысяч рублей за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Кроме того, за рекламу средств доступа к ограниченным инфоресурсам предлагается накладывать штрафы до 500 тысяч рублей.