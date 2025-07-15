США и Украина не знают, как комментировать: о каких комплексах Patriot для ВСУ говорил Трамп

США предоставят Украине очередной пакет вооружения, в который войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. «Мы направим им Patriot, которые им крайне необходимы», — заявил Трамп. Однако, Украина и сама Америка были в шоке, когда глава Белого Дома дал такое заявление. О том, как на это отреагировали страны, а также в опасности ли Россия — в материале URA.RU.