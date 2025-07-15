США и Украина не знают, как комментировать: о каких комплексах Patriot для ВСУ говорил Трамп

В США и Украине не знают, как реагировать на заявление Трампа по Patriot.
США предоставят Украине очередной пакет вооружения, в который войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. «Мы направим им Patriot, которые им крайне необходимы», — заявил Трамп. Однако, Украина и сама Америка были в шоке, когда глава Белого Дома дал такое заявление. О том, как на это отреагировали страны, а также в опасности ли Россия — в материале URA.RU.
Трамп обещает Украине беспрецедентное количество Patriot.
Трамп пообещал Украине сразу 17 PatriotФото: Official White House / Tia Dufour.
Во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США сообщил, что в ближайшие дни Киев получит несколько комплексов Patriot. Кроме того, американский лидер заявил, что обсуждается вариант передачи Украине целых 17 систем. При этом часть зенитных комплексов будет предоставлена союзниками по НАТО, а их запасы впоследствии будут пополнены Соединенными Штатами. Изначально Зеленский просил порядка 10 установок, сообщили в «Национальной Службе Новостей».
Ни Украина, ни США не поняли, что имел в виду Трамп.
В Пентагоне отказались комментировать заявление ТрампаФото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense.
Министерство обороны США воздержалось от разъяснений относительно того, что именно имел в виду президент Дональд Трамп, говоря о поставке Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. На вопрос, говорил ли глава Америка про точное количество батарей или ракет, представители Пентагона посоветовали обратиться за комментариями непосредственно в Белый дом.
В Украине также оказались шокированы заявлением Трампа. Они не обладают сведениями о 17 зенитных ракетных системах Patriot. По словам начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, он не понимает, шла ли речь в словах лидера Америки про батареи, либо же о пусковых установках.
Стоит ли России бояться поставок Patriot.
Путину доложили об успехе ультразвуковых ракет против РЗК PatriotФото: Роман Наумов © URA.RU.
Как объяснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Путин показал, что решение о новых поставках оружия Украине не сможет остановить продвижение и успехи российской армии, отметил Михайлов. «ЗРК Patriot, поставляемые Украине, не перехватывают гиперзвуковые изделия. Россия применяет в рамках СВО гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс “Кинжал”, ракеты комплекса морского базирования “Циркон”. Мы демонстрировали новую ракету средней дальности “Орешник”, которую по принципам действия тоже можно отнести к гиперзвуковому оружию», — объяснил военный эксперт.
По словам бывшего офицера разведки США Скотта Риттера, поставка Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не способна значительно изменить ход конфликта. По его мнению, это «колоссальная трата денег», которая никак не изменит позиций Украины.
Иллюзии Зеленского разрушили в Германии.
Поставка Patriot может затянуться на несколько месяцевФото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину может занять несколько месяцев после достижения соответствующего соглашения с Америкой. Такое заявление было сделано по итогам его встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Писториус также отметил, что на текущем этапе стороны не разглашают точное количество комплексов Patriot, планируемых к передаче. Кроме того, министр указал на необходимость определить, что именно следует считать отдельной единицей комплекса, принимая во внимание технические параметры и число ракет в одной батарее. По оценке главы германского оборонного ведомства, стоимость одной батареи составляет порядка одного миллиарда долларов.