Украинские вооруженные силы предприняли попытку контратаки в районе города Волчанск в Харьковской области, однако операция завершилась безуспешно. Об этом сообщает ТАСС.
Особенно тяжелые потери понесла 127-я бригада территориальной обороны. По словам источника агентства, именно это подразделение оказалось в эпицентре боевых действий и потеряло большое количество личного состава в ходе неудачного наступления.
Кроме того, после провалившейся атаки зафиксировано большое число пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Их местонахождение на данный момент остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили четыре группы штурмовиков ВСУ, которые предприняли попытки контратак в районе Волчанска Харьковской области.