Таможенники пресекли незаконный ввоз брендовых украшений и одежды почти на Br500 тыс

Для пересечения таможенной границы в Национальном аэропорту Минск женщина выбрала зеленый коридор, тем самым заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Таможенники усомнились в достоверности этой информации и досмотрели багаж гражданки. Она пояснила, что незадекларированные ею вещи в крупном объеме — это подарки.