Таможенники пресекли незаконный ввоз брендовых украшений и одежды почти на Br500 тыс

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Российской Федерации, прибывшая из Объединенных Арабских Эмиратов авиарейсом Дубай — Минск, намеревалась незаконно ввезти новые ювелирные украшения и одежду известных мировых брендов общей стоимостью почти Br488 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Для пересечения таможенной границы в Национальном аэропорту Минск женщина выбрала зеленый коридор, тем самым заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Таможенники усомнились в достоверности этой информации и досмотрели багаж гражданки. Она пояснила, что незадекларированные ею вещи в крупном объеме — это подарки.
За недекларирование товаров в крупном размере в отношении нее Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. По решению суда ей придется выплатить штраф в размере до Br146 тыс. -0-