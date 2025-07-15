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В России могут ввести новые основания для лишения гражданства: вот какие

В ГД предложили ввести 9 новых оснований для лишения приобретенного гражданства.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете ГД по делам СНГ предложили расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Об этом говорится в соответствующем решении депутатов, документ циитрует ТАСС.

Так, законопроект предписывает расширение закона на девять оснований. Например, лишить гражданства, при принятии поправок, смогут за организацию незаконной миграции, изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и по другим основаниям.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 952022−8 “О внесении изменений в статью 24 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”, — сказано в решении комитета ГД.

Депутаты, между тем, приняли закон об удвоении лимита страховых выплат по безотзывным сберегательным сертификатом. Теперь он составляет 2,8 миллиона рублей.