Штраф за рекламу VPN-сервисов может составить до 500 тыс. рублей

Поправкам также предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.52 (нарушение порядка использования на территории Российской Федерации программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). За неисполнение владельцами VPN-сервисов установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором предполагается штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей — для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей — для юрлиц.