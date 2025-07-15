Россиян хотят штрафовать за VPN и поисковые запросы: что могут признать незаконным

На рассмотрение в Госдуму внесены поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей за поиск в экстремистских материалов в интернете. Речь идет и о доступе к таким материалам с использованием VPN-сервисов.