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Белорусский специалист сказала, стоит ли покупать ароматы-подделки в соцсетях и отливанты

Белорусский специалист высказалась об ароматах-подделках в соцсетях и отливантах.

Источник: Комсомольская правда

Владелица парфюмерного бутика Мария Лицкевич высказалась в беседе с sb.by о покупке ароматов-подделок в соцсетях и отливантах.

Так, отливанты помогают сэкономить на парфюме, а также разнообразить парфюмерный гардероб. И подобные услуги в Беларуси набирают популярность.

А вот ароматы-подделки из рекламы в социальных сетях Мария Лицкевич не советует покупать. Дело в том, что они не раскроются, как оригинал, а композиция парфюма останется плоской. Потому имеет смысл обратить на бюджетные марки.

К слову, ранее мы писали, что дочь белорусского партизана создала культовые духи Lancome и Calvin Klein, а начинала карьеру парфюмера, определяя на нюх качество продуктов на базаре в Любче под Новогрудком.

Тем временем в Беларуси Юрий Антонов рассказал, что скоро запишет новую песню «Доченька».

А директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.

Ранее мы писали, что врачи назвали ягоды, овощи, фрукты и орехи белорусских лесов и огородов с максимальным содержание мощных антиоксидантов, борющихся с онкологией.