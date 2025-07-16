Белорусский специалист сказала, стоит ли покупать ароматы-подделки в соцсетях и отливанты

Владелица парфюмерного бутика Мария Лицкевич высказалась в беседе с sb.by о покупке ароматов-подделок в соцсетях и отливантах.
Так, отливанты помогают сэкономить на парфюме, а также разнообразить парфюмерный гардероб. И подобные услуги в Беларуси набирают популярность.
А вот ароматы-подделки из рекламы в социальных сетях Мария Лицкевич не советует покупать. Дело в том, что они не раскроются, как оригинал, а композиция парфюма останется плоской. Потому имеет смысл обратить на бюджетные марки.
К слову, ранее мы писали, что дочь белорусского партизана создала культовые духи Lancome и Calvin Klein, а начинала карьеру парфюмера, определяя на нюх качество продуктов на базаре в Любче под Новогрудком.
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