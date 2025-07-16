Что можно и нельзя делать в Маковый день 16 июля на несчастливый день

Православная церковь 16 июля вспоминает святых Марка и Мокия. В народе принято праздновать Маковый день. Все дело в том, что с названной даты было принято сеять мак. Вместе с тем 16 июля считают несчастливым днем, когда нужно быть осторожным.
Что нельзя делать 16 июля.
Запрещено начинать новые дела. Не рекомендуется совершать крупные покупки. День не подходит для путешествий и поездок на дальние расстояние. Предки верили, что в дороге могут возникнуть трудности.
Что можно делать 16 июля.
По традиции, с 16 июля сеяли мак. Интересно, что маковые семена подмешивали в корм домашней птице, чтобы она лучше неслась.
Согласно приметам, собака, которая роет землю лапами или катается по земле предупреждает о ненастной погоде. В том случае, если много щавеля, то зима окажется теплой.
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