МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Наталья Мельникова сказала в эфире телеканала СТВ, в какую сумму обойдется полный комплект школьника к 1 сентября 2025-го.
Так, набор одежды делового стиля, по словам специалиста, станет в сумму от 240 рублей для младших классов и до 500 для старшеклассников.
— А если мы берем полный комплект школьника, то это и канцелярские товары, и школьные принадлежности, и обувь. Но это где-то будет для младших классов от 330 рублей до 1100. Для старших классов чуть подороже от 400 рублей до 1300 рублей, — добавил Мельникова.
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