МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей

— А если мы берем полный комплект школьника, то это и канцелярские товары, и школьные принадлежности, и обувь. Но это где-то будет для младших классов от 330 рублей до 1100. Для старших классов чуть подороже от 400 рублей до 1300 рублей, — добавил Мельникова.