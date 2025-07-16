«Труд на жатве требует большой отдачи, но и приносит огромную радость». Один день на поле в «Белица-Агро»

Сегодня на Лидчине с утра стоял густой туман после ночного дождя: их нынешним летом погода посылает в избытке. Но часам к 11 туман стал рассеиваться, в просветы туч выглянуло солнце. Поднялся легкий ветерок, и уже к ближе к полудню зерноуборочные комбайны КСУП «Белица-Агро» дружно выехали в поле, а буквально вслед за ними подкатил УАЗ руководителя хозяйства Виктора Синкевича. Председатель своими глазами хотел посмотреть, как стартует очередной день жатвы.
«Уборку мы начали буквально пару дней назад, в субботу, — поделился Виктор Иванович. — Стартовали бодро, сделали немало, и настроение пошло на подъем. А в воскресенье нас тормознул дождь. Вчера трудились весь день — погода позволила, и благодаря этому уже убрали практически половину площадей озимого ячменя из выращенных 215 га. Сегодня с утра опять пришлось выжидать, пока посевы подсохнут. И вот мы снова в деле. Комбайны, пресс-подборщики, грузовики — все тут, чтобы оперативно, не теряя времени, качественно убрать выращенное. Расслабляться некогда, впереди еще много работы. Вслед за озимым подоспеет яровой ячмень, а там и другие зерновые, и рапс на очереди — этого белорусского золота у нас 900 га».
Поле действительно ожило буквально в считанные минуты. Каждый участник страды четко знает свои задачи, механизаторы на уборке не первый год, техника хорошо подготовлена — и оттого весь процесс идет слаженно и по-настоящему красиво.
«Как часто говорят коллеги, этот год был непростой. Собственно, каждый год в сельском хозяйстве по-своему сложный. Нынешний — не исключение. И вместе с тем при всех сюрпризах погоды, уже первые дни уборочной показывают, что урожай будет не хуже горячего предыдущего года, когда по кругу собрали 46 ц/га», — рассказывает председатель.
В КСУП «Белица-Агро» на полях работают 6 зерноуборочных комбайнов — это весь парк хозяйства. Вся техника — отечественного производства и, как говорит руководитель, аграриев не подводит. Это в полной мере относится и к тем трем машинам, которые служат уже почти два десятка лет, и к более новым, одну из которых получили в прошлом году. «Это уже далеко не те комбайны, которые были несколько десятилетий назад, — говорит Виктор Иванович. — Никто не потеет в кабинах, не устает в середине дня от жары. Да и управление ими требует знаний, хорошей подготовки, чтобы знать, образно говоря, на какую кнопочку нажать. На таких современных машинах намного более высокая выработка. Потому и такого количества работников, которое было необходимо тогда, сегодня не требуется.».
Большая заслуга в том, что вся техника работает как часы, принадлежит механизаторам. Как отмечает Виктор Иванович, люди понимают, что своевременно и хорошо подготовленный комбайн даст возможность в сезон хорошо поработать и заработать. «За каждые 500 тонн намолота выплачиваем премиальные, это Br500. А поскольку за время уборки у нас есть и тысячники, и двухтысячники, то только за счет материального поощрения можно весомо прибавить в заработке, — поясняет председатель. — Стимулирует и общий чат, который мы создали в мессенджере. Примерно в течение часа после завершения рабочего дня участники уборки уже знают, сколько сделали за день, и могут подсчитать свой дневной заработок. Ну и соревновательный дух никто не отменял, вкус победы приятен каждому. Конечно же, есть еще стимулирующие выплаты от профсоюза, и на “Дажынках”, в хозяйстве, в районе и в области лучшие получают заслуженные награды».
Пока мы беседуем, руководитель хозяйства боковым зрением следит за происходящим на ниве. Следом и мы поднимаем взгляды и видим в кабине комбайна симпатичное девичье лицо.
«Да, — подтверждает председатель. — Оксана Улинская на жатве уже не первый год. Это семейная династия. В хозяйстве работал дедушка, потом отец. И Оксана осталась на малой родине, стала водителем. С отцом в составе семейного комбайнерского экипажа девушка и вышла на поле в страду. Отец был хорошим комбайнером, и дочь многому научил. А два года назад его не стало — сердечный приступ. Пережив потерю, Оксана в этом году снова выразила желание выйти на жатву».
«Сельское хозяйство люблю, — включается в разговор сама Оксана Улинская. — Было время, решила попробовать себя в “дальнобое”. Но в итоге вернулась в Гончары, стала водителем в КСУП “Белица-Агро”. Вот вышла на жатву и думаю об отце: он бы мной гордился».
Семейных династий в «Белице-Агро», по словам председателя, немало. Еще один пример — совсем рядом: молодой парень, работающий на пресс-подборщике — Юрий Быстрицкий, а за рулем цистерны с водой, обеспечивающей пожарную безопасность, — его отец Казимир Вацлавович. Старший Быстрицкий 15 лет трудился комбайнером, работал на местном комбайне «Лида». Сейчас, на пенсии, возит руководителя, а в горячую пору выходит на поля. В КСУП работает и второй сын Казимира Вацлавовича — Виталий.
«Радуюсь за сыновей, — делится Быстрицкий-отец. — Все живем рядом, у всех свое жилье, выкупили со временем дома, выделенные хозяйством. И сам сидеть без дела не хочу. Еще в силах, вот и тружусь, и здесь, на жатве пригодился».
Тем временем солнышко греет, работа кипит, и председатель делится краткосрочным прогнозом: к концу дня большую часть озимого ячменя уберут, останется совсем немного. Это радует, так как впереди еще внушительные объемы. Общая площадь озимых зерновых в «Белице-Агро» — 1500 га, плюс 900 га озимого рапса. Под яровыми — 800 га. Вдобавок еще 460 га кукурузы на зерно и 800 га — на силос. Площади приличные: из 7,4 тыс. га земли — 5,5 тыс. — пахотная.
Всего на уборке зерновых задействовано 26 механизаторов. Этого достаточно, отмечает председатель, современная производительная техника позволяет справиться. При этом коллектив механизаторов ежегодно пополняется молодежью. Многих учат по целевым договорам, им выплачивается ежемесячная стипендия от хозяйства — 5 базовых величин. В расположенном неподалеку городе Березовка ребята заселяются в комфортабельное общежитие.
«Часто встречаюсь с учениками в школах, особенно с учащимися аграрных классов, и всегда честно и откровенно рассказываю о работе в сельском хозяйстве. Считаю, что не нужно приукрашивать, да и с каждым годом и жизнь, и работа на селе становятся все более комфортными. Убежден, что и о тех вызовах, с которыми нужно будет справляться, молодежь тоже должна знать, чтобы потом не разочароваться. Труд в сельском хозяйстве требует большой отдачи. Но если его любить, он приносит огромную радость», — считает Виктор Синкевич.
Его позиция плодотворна — это подтверждается фактами. В коллективе КСУП «Белица-Агро» немало молодежи, в том числе на ответственных постах. Заместителю руководителя хозяйства — 27, столько же — главному механику, 25 — главному энергетику. Есть 20-летняя девушка-агроном, 23-летний бригадир с экономическим образованием. Два молодых парня после окончания Лидского колледжа пришли работать механизаторами. «Такая у нас молодая команда. Это те, кто профессию выбрал с умом и по сердцу. С такими коллегами есть перспективы у хозяйства», — подчеркнул руководитель.
Лилия НОВИЦКАЯ,
Фото Леонида ЩЕГЛОВА,
БЕЛТА. −0-