«Труд на жатве требует большой отдачи, но и приносит огромную радость». Один день на поле в «Белица-Агро»

Большая заслуга в том, что вся техника работает как часы, принадлежит механизаторам. Как отмечает Виктор Иванович, люди понимают, что своевременно и хорошо подготовленный комбайн даст возможность в сезон хорошо поработать и заработать. «За каждые 500 тонн намолота выплачиваем премиальные, это Br500. А поскольку за время уборки у нас есть и тысячники, и двухтысячники, то только за счет материального поощрения можно весомо прибавить в заработке, — поясняет председатель. — Стимулирует и общий чат, который мы создали в мессенджере. Примерно в течение часа после завершения рабочего дня участники уборки уже знают, сколько сделали за день, и могут подсчитать свой дневной заработок. Ну и соревновательный дух никто не отменял, вкус победы приятен каждому. Конечно же, есть еще стимулирующие выплаты от профсоюза, и на “Дажынках”, в хозяйстве, в районе и в области лучшие получают заслуженные награды».