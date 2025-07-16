Календарь на 16 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святитель Филипп, в миру Феодор Колычев, жил в XVI веке. Он происходил из знатного боярского рода. Изначально отец готовил его к государственной службе, но благочестивый юноша хотел посвятить себя Богу. Однажды, покинув отчий дом в одежде простолюдина, он отправился в Соловецкий монастырь, где принял постриг. Филипп прошел путь от простого инока до игумена, прославился своим благочестием, отшельничеством, добрым сердцем В 1566 году Иван Грозный настоял, чтобы Филипп принял сан митрополита Московского. Со временем святитель начал обличать жестокость царя, отказался благословлять многочисленные казни, выступил против опричнины. Иван Грозный не смог простить ему такой твердой позиции. По ложным обвинениям святитель Филипп был лишен сана, заточен в темницу и принял мученическую смерть от руки помощника царя Малюты Скуратова.