Электросамокаты все: еще в одном городе России запретили кататься на СИМ

Есть и те предприниматели, которые решили не отчаиваться, а продолжить свой бизнес вне официальных пунктов выдачи. Однако их технику уже задержали и отправили на штрафстоянку. Отмечается, что к любым подобным несанкционированным прокатам будут применяться аналогичные меры.