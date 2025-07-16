Электросамокаты все: еще в одном городе России запретили кататься на СИМ

В Елабуге запретили прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокаты, так как местный исполком решил, что в городе для них нет никакой необходимой инфраструктуры.
Как сообщает «КП-Казань», в Елабуге нет спецполос, необходимой дорожной разметки, а также велодорожек. Все вышеперечисленное делает использование СИМ небезопасным для пешеходов и автомобилистов. Подчеркивается, что сотрудники проката электросамокатов не смогут обеспечить должный контроль за соблюдением ПДД.
Есть и те предприниматели, которые решили не отчаиваться, а продолжить свой бизнес вне официальных пунктов выдачи. Однако их технику уже задержали и отправили на штрафстоянку. Отмечается, что к любым подобным несанкционированным прокатам будут применяться аналогичные меры.
Как KP.RU писал ранее, не только в Елабуге применены подобные меры. Так, к примеру, запрет на использование СИМ, в том числе электросамокатов, был введен 14 июля на территории Благовещенска.