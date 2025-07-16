Пленэрное заседание: в Москве открыли выставку — неоконченный проект Церетели

Даже в покосившихся деревенских избах с полотна Андрея Захарова «Поморское село Сум-Посад» есть что-то теплое, родное. Как и в образе лошаденки на картине «Морозное солнце» того же автора. А как хороши коровы, которых гонит на водопой пастух-мальчишка, на полотне Иветты Лохматовой «Лето», Новый Иерусалим в октябре на картине Василия Худякова, «Калитка» в зарослях пожелтевших деревьев Валерия Теплова, в самобытных древних воинах Даши Намдакова. Или вот «Новогодняя карусель» на фоне Храма Василия Блаженного Ирины Митриковой. Это не попытки копировать или воспроизвести природу, а стремление создать свой образ, написать поэму красками.