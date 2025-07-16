Пленэрное заседание: в Москве открыли выставку — неоконченный проект Церетели

Российская академия художеств представила выставку памяти Зураба Церетели. Замысел проекта принадлежит самому скульптору. Кураторы собирали экспозицию три года по всей стране, но после смерти Церетели переформатировали замысел. Передвижной выставочный проект «Русский ковчег» — это более ста произведений живописи, графики, скульптуры, декоративного искусства трех десятков авторов разных поколений и самого Церетели. После РАХ выставка может отправиться в Донецк. «Известия» побывали на открытии.
Что такое выставка «Русский ковчег».
Российская академия художеств и Региональное отделение ТСХР по Ярославской области представили на суд зрителей передвижной выставочный проект «Русский ковчег». Он посвящен памяти президента РАХ Зураба Церетели, который скончался в этом году 22 апреля.
На вернисаж собрались авторы работ и поклонники искусства. Выставлено более сотни картин, выполненных в разных техниках и жанрах, от именитых и начинающих авторов. Пленэрная живопись — классика изобразительного искусства, фундамент русской художественной школы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
В течение трех лет организаторы и кураторы собирали художников из разных городов на пленэры в «местах силы». В Псково-Печерский монастырь они отправились по благословению митрополита Тихона (Шевкунова), тогда еще наместника обители. Работу в Ростове живописцы осуществляли при наставлении духовника Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря архимандрита Сильвестра (Лукашенко).
Кураторы проекта «Русский ковчег» говорят, что сконцентрировались на духовно-исторических форпостах России, так как считают своей основной задачей поддержание традиционных ценностей. Нужно было искать в глубинке интересные работы, полные света. Такие, где в обыденном художники видят красоту природы и людей.
Даже в покосившихся деревенских избах с полотна Андрея Захарова «Поморское село Сум-Посад» есть что-то теплое, родное. Как и в образе лошаденки на картине «Морозное солнце» того же автора. А как хороши коровы, которых гонит на водопой пастух-мальчишка, на полотне Иветты Лохматовой «Лето», Новый Иерусалим в октябре на картине Василия Худякова, «Калитка» в зарослях пожелтевших деревьев Валерия Теплова, в самобытных древних воинах Даши Намдакова. Или вот «Новогодняя карусель» на фоне Храма Василия Блаженного Ирины Митриковой. Это не попытки копировать или воспроизвести природу, а стремление создать свой образ, написать поэму красками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Есть в экспозиции, кроме полотен, и скульптуры. Среди них — бюсты российских патриархов и святителей, выполненные народным художником России, академиком РАХ Салаватом Щербаковым.
До вернисажа в Академии художеств в Москве выставку уже оценили в Ростове Великом, Чебоксарах, Пскове, Ярославле. Но к московской версии ее сильно расширили, добавили много новых картин.
— Планируется ее передвижение на новые российские территории, ведутся переговоры по благословению Митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира, при участии наших коллег в регионе, — рассказала «Известиям» вдова Зураба Церетели, академик Российской академии художеств Татьяна Кочемасова. — Выставка посвящена Зурабу Константиновичу. Он был человеком, который вдохновлял и поддерживал идею пленэров в знаменитых духовных обителях России. Здесь заложен ген русского искусства — средоточие духовной силы и природной красоты.
Кочемасова отметила, что выставка проходит на безвозмездной основе. По словам академика РАХ Андрея Захарова, осенью выставка, возможно, переедет в Донецк. Митрополит Владимир предоставит под ее организацию зал, находящийся в подклете Спасо-Преображенского кафедрального собора. В прежние времена там хотели устроить ЗАГС, заметил Захаров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Среди гостей выставки был архимандрит Сильвестр. У него недавно вышел новый сборник поэзии «Истина и любовь». На обложке книги — работа Зураба Церетели. Для поэта это честь, говорит отец Сильвестр.
— Это диптих, на обложке образ Богородицы из скульптурного триптиха Зураба Церетели, — рассказал архимандрит «Известиям». — Почти к каждой картине с пленэра я написал стихотворение. Вы посмотрите на картины, какой здесь свет, какая любовь к Родине! На этом Россия не заканчивается. Эти места с полотен не испорчены цивилизацией, а самое главное — ложью. Она коверкает душу человека, стоит только начать. Эту выставку стоит обязательно посетить, чтобы увидеть наши истинные ценности — правду, совесть и любовь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Кураторы отмечают, что для них особенно ценно и важно присутствие в выставочных залах работ самого Зураба Церетели.
— Так как Зураб Константинович в последнее время болел, он не мог принимать участие в пленэре, но горячо поддерживал художников, — рассказала Татьяна Кочемасова. — Сейчас он, безусловно, с нами. Его образы на библейские темы есть на выставке. В одном из залов можно увидеть эскизы к эмалям их серии «Библейские сюжеты».
Выставка открыта с 16 июля по 31 августа в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке.