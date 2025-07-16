Международный день змеи и День вкусной еды: какие праздники отмечают в России и мире 16 июля

Этот праздник напоминает о важности сохранения пресмыкающихся и их роли в экосистеме. В зоопарках и природных парках проходят лекции, выставки и тематические мероприятия. Также в этот день принято развеивать мифы о змеях и говорить об их пользе для природы. Ученые призывают людей научиться жить рядом с рептилиями, встречающимися практически повсеместно.