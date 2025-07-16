Международный день змеи и День вкусной еды: какие праздники отмечают в России и мире 16 июля

В России и в мире 16 июля отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни. В эту дату празднуют Международный день змеи, День вкусной еды, а также День черешни.
Международный день змеи.
Этот праздник напоминает о важности сохранения пресмыкающихся и их роли в экосистеме. В зоопарках и природных парках проходят лекции, выставки и тематические мероприятия. Также в этот день принято развеивать мифы о змеях и говорить об их пользе для природы. Ученые призывают людей научиться жить рядом с рептилиями, встречающимися практически повсеместно.
День вкусной еды.
Происхождение праздника точно не установлено, но суть его проста — наслаждаться любимыми блюдами. Люди устраивают застолья, пробуют новые рецепты и посещают любимые кафе. Главное правило — получать удовольствие от еды и делиться вкусной атмосферой с близкими.
Национальный День черешни.
Это неофициальный праздник, который пришел из Великобритании и США. В этот день люди наслаждаются свежими черешнями — едят их, готовят десерты, варенье и коктейли. Черешня ценится за сладкий вкус и полезные свойства.