Народный календарь. Почему нужно умываться утренней росой 19 июля

Православные 19 июля почитают память преподобного Сысоя Великого — отшельника и ученика Антония Великого, жившего в Египетской пустыне. Он подвизался в пещере и, по преданию, обладал даром чудотворения. Известен случай, когда Сысой воскресил умершего юношу.
На Руси этот день называли Сысоевым. К нему старались закончить все посевные работы. Святого Сысоя считали покровителем земледелия и просили у него обильного урожая.
Согласно народным поверьям, утренняя роса 19 июля обладает исцеляющей силой и может укрепить здоровье. Считалось, что она помогает наливаться хлебным злакам. В народе говорили: «Сысой — ходи по росе босой».
Кроме того, с этого дня в деревнях начинали готовить варенье из черной смородины — считалось, что именно к 19 июля ягода становится особенно сочной и ароматной.
Приметы погоды.
Если луна ярко-белая, то температура понизится, не будет дождей.
Если луна излучает зеленый свет, то через два-три дня начнутся дожди.
Луна в диаметре кажется больше обычного и подернута туманной пеленой — к похолоданию.
В небе показались желтые тучи — к дождю.
Именины отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор и Ефим.