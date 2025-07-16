Женатый мужчина столкнул беременную от него 17-летнюю любовницу с обрыва в Индии

Инцидент случился в штате Мадхья-Прадеш. Девушка рассказала женатому мужчине, с которым у нее были отношения, о своей беременности. Тот, чтобы уберечь семью от позора, решил убить любовницу. Под предлогом заботы о ней и будущем ребенке, он вместе с двоюродным братом вывезли ее в безлюдное место, где столкнули в ущелье.