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Женатый мужчина столкнул беременную от него 17-летнюю любовницу с обрыва в Индии

Сотрудники полиции в Индии задержали двух мужчин по подозрению в покушении на жизнь 17-летней девушки. Один из них хотел расправиться с любовницей из-за ее беременности. Об этом сообщило издание The Times of India.

Сотрудники полиции в Индии задержали двух мужчин по подозрению в покушении на жизнь 17-летней девушки. Один из них хотел расправиться с любовницей из-за ее беременности. Об этом сообщило издание The Times of India.

Инцидент случился в штате Мадхья-Прадеш. Девушка рассказала женатому мужчине, с которым у нее были отношения, о своей беременности. Тот, чтобы уберечь семью от позора, решил убить любовницу. Под предлогом заботы о ней и будущем ребенке, он вместе с двоюродным братом вывезли ее в безлюдное место, где столкнули в ущелье.

Девушка получила множественные повреждения, но выжила. Ее доставили в больницу. Там она рассказала о произошедшем и написала заявление в полицию. Преступника и его подельника задержали, сказано в статье.

11 июля в Индии теннисистку Радхику Ядав застрелил ее отец. Между родственниками произошла ссора. Из-за конфликта отец выстрелил в дочь пять раз.

Врачи оперативно доставили 25-летнюю спортсменку в больницу, но она все равно умерла из-за полученных травм. Мужчина признался в совершении преступления.