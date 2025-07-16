Трамп сообщил об «очень дружелюбной» борьбе США с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп выступил с речью в Питтсбурге. Журналисты задали президенту Соединенных Штатов вопрос о продолжении борьбы с Китаем. Дональд Трамп подчеркнул, что нацелен на «очень дружелюбное» противодействие Пекину, цитирует Reuters.
По данным агентства, в ходе выступления хозяин Белого дома также порассуждал о торговых отношениях с Индонезией. Он дал высокую оценку подписанному между Вашингтоном и Джакартой соглашению.
Кроме того, сообщается в статье, Дональд Трамп отметил нацеленность на торговые сделки с другими странами. Он заявил, что подписание соответствующего соглашения возможно, в том числе, с Индией.
Президент США также указал на намерение ввести пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. По его словам, это произойдет, если украинский конфликт не будет решен в течение 50 дней.