Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил об «очень дружелюбной» борьбе США с Китаем

Трамп заявил о нацеленности Вашингтона на дружелюбный характер противостояния с Пекином.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с речью в Питтсбурге. Журналисты задали президенту Соединенных Штатов вопрос о продолжении борьбы с Китаем. Дональд Трамп подчеркнул, что нацелен на «очень дружелюбное» противодействие Пекину, цитирует Reuters.

По данным агентства, в ходе выступления хозяин Белого дома также порассуждал о торговых отношениях с Индонезией. Он дал высокую оценку подписанному между Вашингтоном и Джакартой соглашению.

Кроме того, сообщается в статье, Дональд Трамп отметил нацеленность на торговые сделки с другими странами. Он заявил, что подписание соответствующего соглашения возможно, в том числе, с Индией.

Президент США также указал на намерение ввести пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. По его словам, это произойдет, если украинский конфликт не будет решен в течение 50 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше