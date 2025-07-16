Огромный айсберг угрожает рыбацкому посёлку в Гренландии

Власти посёлка приняли дополнительные меры безопасности: был закрыт рыбный завод и продуктовый магазин — чтобы ограничить перемещения людей и снизить риски, так как возможное таяние или разрушение айсберга может спровоцировать мощные волны, способные нанести ущерб прибрежным домам. Местные службы готовы к экстренному реагированию в случае опасности. В сообщении администрации отмечается, что жителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность, особенно при передвижении вдоль берега и посещении магазина.
Это уже не первый подобный случай в Иннаарсуите. В 2018 году гигантский айсберг весом более 10 миллионов тонн уже подходил к берегу деревни, вынудив власти эвакуировать часть населения из-за риска возникновения волн, похожих на цунами.
Айсберги — частое явление в Баффиновом заливе, однако обычно природные особенности местности не позволяют им приближаться к гавани Иннаарсуита, которая расположена примерно в 800 километрах к северу от Полярного круга. Жители надеются, что айсберг вскоре продолжит дрейф и пройдёт дальше, не причинив вреда их домам и хозяйству. Пока гренландцы остаются в режиме повышенной готовности и ждут развития ситуации.
Ранее Life.ru писал, что у берегов Канады обнаружили айсберг необычного цвета. Рыбаку удалось запечатлеть чёрную глыбу льда в Лабрадорском море.