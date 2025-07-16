Огромный айсберг угрожает рыбацкому посёлку в Гренландии

Айсберги — частое явление в Баффиновом заливе, однако обычно природные особенности местности не позволяют им приближаться к гавани Иннаарсуита, которая расположена примерно в 800 километрах к северу от Полярного круга. Жители надеются, что айсберг вскоре продолжит дрейф и пройдёт дальше, не причинив вреда их домам и хозяйству. Пока гренландцы остаются в режиме повышенной готовности и ждут развития ситуации.