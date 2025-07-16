Постпред при НАТО Уитакер: Европа не может производить нужное Киеву оружие

— Сейчас Европа не может производить вооружения, которые необходимы Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому США являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. Она заплатит за них. Это разумный подход, — сказал он в интервью каналу Fox News.