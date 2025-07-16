Европейские страны не в состоянии производить оружие, которое требуется ВСУ на поле боя или может понадобиться в случае потенциальной войны в регионе. Об этом высказался постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
— Сейчас Европа не может производить вооружения, которые необходимы Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому США являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. Она заплатит за них. Это разумный подход, — сказал он в интервью каналу Fox News.
По его словам, американский президент Дональд Трамп не требовал от европейских союзников брать на себя расходы на военную помощь Киеву, поскольку этого, якобы, хотят в самой Европе, передает РИА Новости.
Закончился период, когда Штаты тратили неограниченные средства своих налогоплательщиков на поддержку киевского режима, заявил 14 июля Мэттью Уитакер.
Он выразил мнение, что Дональд Трамп принял «очень разумное решение» и заключил соглашение с НАТО. Согласно ему, страны Европы и Канада будут оплачивать поставки оружия ВСУ, а Америка производить его.