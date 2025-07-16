С 1 августа повысят социальные выплаты. Кому станут платить больше и на сколько

И ещё соответствовать одному из следующих критериев: иметь по результатам вступительных испытаний с учётом индивидуальных достижений не менее 250 баллов и (или) медаль «За особые успехи в учении» I или II степени; диплом о среднем профессиональном образовании с отличием; иметь право на приём на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и программам специалитета без вступительных испытаний в соответствии с ч. 4 ст. 71 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».