Популярная у россиян сеть магазинов ушла из Telegram из-за «нового закона»

«Дорогие подписчики! К нашему большому сожалению, мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — говорится в сообщении пресс-службы сети. Представители сети подчеркнули, что по-прежнему будут отвечать на вопросы покупателей через российские площадки.