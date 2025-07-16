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Популярная у россиян сеть магазинов ушла из Telegram из-за «нового закона»

Сеть магазинов «Детский мир» прекратила работу своего официального канала в мессенджере Telegram из-за вступившего в силу закона, регулирующего использование иностранных мессенджеров. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба компании в своих соцсетях.

«Детский мир» ушел из Telegram.

Сеть магазинов «Детский мир» прекратила работу своего официального канала в мессенджере Telegram из-за вступившего в силу закона, регулирующего использование иностранных мессенджеров. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба компании в своих соцсетях.

«Дорогие подписчики! К нашему большому сожалению, мы вынуждены сообщить, что в соответствии с новым законом мы больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram», — говорится в сообщении пресс-службы сети. Представители сети подчеркнули, что по-прежнему будут отвечать на вопросы покупателей через российские площадки.

Ранее сообщалось, что власти РФ могут рассмотреть возможность замедления либо блокировку Telegram с целью стимулирования пользователей к переходу на отечественную платформу Max. Президент РФ Владимир Путин уже подписал закон о создании отечественного мессенджера в России..