Ura.ru: в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

1 июля главу диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински задержали возле ресторана Baku Plaza на улице Сулимова. Тогда его сын был за рулем Mercedes-Benz G-класса (Гелендваген). ~Оперативники заблокировали машину и пытались высадить боковые стекла, но он сдал назад и сбил с ног одного из них~. Видео с задержанием попало в СМИ, на нем видно, как один из правоохранителей падает от удара дверью машины.