В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN

Согласно предложенным поправкам, гражданам может грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей за осознанный поиск и доступ к материалам, которые включены в федеральный список экстремистских. Важно отметить, что ответственность распространяется и на использование VPN-сервисов и других технологий, позволяющих обходить ограничения доступа.