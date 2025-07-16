Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN

Комитет Государственной думы, занимающийся вопросами государственного строительства и законодательства, одобрил новые поправки, которые вводят административную ответственность за преднамеренный поиск экстремистских материалов в Сети. Эти изменения, инициированные правительством, предполагают добавление в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 13.53.

Источник: Life.ru

Согласно предложенным поправкам, гражданам может грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей за осознанный поиск и доступ к материалам, которые включены в федеральный список экстремистских. Важно отметить, что ответственность распространяется и на использование VPN-сервисов и других технологий, позволяющих обходить ограничения доступа.

Данные законодательные изменения были одобрены ко второму чтению в рамках законопроекта, касающегося штрафов за правонарушения в области транспортно-экспедиционной деятельности. Текст поправок уже доступен в электронной базе данных Госдумы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. В тексте закона уточняется, что за соблюдение новых правил будут отвечать как те, кто заказывает рекламу, так и те, кто её распространяет.