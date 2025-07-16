В ГД одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN

Согласно предложенным поправкам, гражданам может грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей за осознанный поиск и доступ к материалам, которые включены в федеральный список экстремистских. Важно отметить, что ответственность распространяется и на использование VPN-сервисов и других технологий, позволяющих обходить ограничения доступа.
Данные законодательные изменения были одобрены ко второму чтению в рамках законопроекта, касающегося штрафов за правонарушения в области транспортно-экспедиционной деятельности. Текст поправок уже доступен в электронной базе данных Госдумы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России запретили рекламу на ресурсах экстремистских организаций. В тексте закона уточняется, что за соблюдение новых правил будут отвечать как те, кто заказывает рекламу, так и те, кто её распространяет.