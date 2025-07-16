Руки трясутся, а язык ещё острый: как Алла Пугачёва поддержала семью, но ссорится с бывшими друзьями

— Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума. По большому счёту, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так её возвысили. А она и впрямь поверила, что она великая. Время показало, что её мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории. Она не войдёт в музыкальную летопись страны. Вернее, из неё она уже вышла, — считает Соседов.