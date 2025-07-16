Руки трясутся, а язык ещё острый: как Алла Пугачёва поддержала семью, но ссорится с бывшими друзьями

Муж и дети Пугачёвой — на Балтике.
Алла Пугачева и её муж Максим Галкин* уже несколько лет живут на Кипре, однако лето 2025 года супруги с детьми проводят в Юрмале. На днях в соцсетях шоумен показал несколько кадров с отдыха. На первом видео Алла Борисовна прогуливается по берегу моря в рваных джинсах. Она в шутку возмутилась съёмкой и пригрозила мужу. Во втором ролике Галкин* прыгает на батуте с сыном Гарри.
Алла Пугачёва гуляет по Юрмале. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru.
Алла Пугачёва о здоровье: почему у певицы трясутся руки.
Покинувшая Россию Алла Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем. В блоге своего мужа — комика Максима Галкина* она рассказала, что у неё трясутся руки.
Юморист опубликовал видео, которое снимала Алла. На кадрах он вместе с их 12-летней дочерью Елизаветой готовит яичницу. Во время приготовления он обратился к певице за помощью, а та ответила: «Обойдёшься без советов». При этом, когда 76-летняя Алла пыталась снять крупным планом блюдо, то призналась, что даже это вызывает трудности:
«Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.
Ранее фанаты были шокированы от селфи Галкина* и Пугачёвой. На фото лицо певицы было сглажено, вероятно из-за фотошопа. Поклонники считают, что таким образом певица пытается скрыть от всех естественный факт старения.
Алла Пугачёва и её семья: где сейчас живут Галкин, Орбакайте и внуки.
Никита Пресняков внезапно осознал, что многое упустил, уехав из России. Как пишет «КП», внук Аллы Пугачёвой пожаловался, что его не пригласили на съёмки нового реалити-шоу, в котором участвуют дети знаменитостей. Им придётся существовать в экстремальных условиях и бороться друг с другом за победу.
В проекте появился сын Николая Валуева, сын Децла, дочь Глюкозы и многие другие. Никита уверен, что подошёл бы для подобного приключения. Однако после эмиграции о нём больше никто не вспоминает.
— Эх, не позвали на тусовку, — с горечью сообщил Пресняков.
В Москву он больше не прилетает. Последний раз внук Примадонны наведывался в столицу России год назад. Сделал это тайно и пробыл в городе всего пару дней.
Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией живут в США. Но на время летних каникул они захотели отправиться в путешествие и прокомментировали свои планы видеороликом в соцсетях.
— Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно, — отметила певица подписью к видео.
Алла Пугачёва, которая редко оставляет комментарии, решила сделать комплимент родственницам.
— Красотки мои любимые! — написала она.
Напомним, что в мае у Кристины Орбакайте состоялся концерт на Кипре. Туда же приехала Алла Пугачёва с мужем-иноагентом и детьми.
Скандалы вокруг Аллы Пугачёвой: за что её критикуют Рязанова, Резник и Шаляпин.
В начале июля в соцсетях и СМИ разгорелась жёсткая полемика между известными личностями в отношении Аллы Пугачёвой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции. Многие считают её поведение неадекватным и оскорбительным по отношению к бывшим друзьям и поклонникам.
Народная артистка России Раиса Рязанова, известная по ролям в фильмах «Москва слезам не верит» и «Фронт в тылу врага», не осталась в стороне и дала жёсткую оценку поведению Примадонны.
— Алла всегда была хабалистая, наглая. Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нёс народ, оплачивая билеты на её концерты, — заявила Рязанова в одном из недавних интервью.
Актриса напомнила, как Пугачёва пыталась отобрать у Надежды Бабкиной помещение театра «Русская песня».
— Сама она холопка. Мы ненормальные люди, по её словам? А я считаю, что как раз нормальные люди все остались со своей страной, — заключила Раиса Рязанова.
Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о другом конфликте в бывшем творческом тандеме Аллы Пугачёвой и поэта Ильи Резника. Поводом стало грубое SMS-сообщение Примадонны, в котором она назвала автора своих хитов «трусом» и «предателем».
В СМИ Сергей Соседов дал жёсткую оценку поведению Пугачёвой:
— Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума. По большому счёту, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так её возвысили. А она и впрямь поверила, что она великая. Время показало, что её мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории. Она не войдёт в музыкальную летопись страны. Вернее, из неё она уже вышла, — считает Соседов.
Критик подчеркнул, что без Резника не состоялись бы главные хиты и творческий союз с Раймондом Паулсом:
— Паулс с Пугачёвой сойтись никак не могли априори. Смурной, закрытый латыш и вздорная буфетчица — эти два характера не смогли бы найти общий язык, если бы не Резник, — заявил Соседов.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Пугачёва уничтожила свою карьеру и репутацию на родине. Она сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы россиян, считает артист. Он уверен: Примадонну пустят обратно в Москву, но ей уже не вернуть былой статус королевы шоу-бизнеса.
Актёр Никита Джигурда, в свою очередь, высказал мнение, что гражданам России стоит прекратить осуждать Пугачёву, эмигрировавшую из страны после начала специальной военной операции на Украине. По словам артиста, исполнительницу можно назвать «святой» в сравнении с другими деятелями культуры. За Примадонну также вступилась балерина Анастасия Волочкова. По её словам, певица была рядом с ней в сложные моменты жизни и поддерживала её.
Вернётся ли Алла Пугачёва в Россию? Мнение экспертов.
Оскорбление автора своих песен Ильи Резника со стороны Аллы Пугачёвой указывает на тяжёлую психологическую проблему у певицы. Артистка, покинувшая Россию в поисках «лучшей жизни», скорее всего, несчастна в эмиграции, но сама не может это признать, заявил изданию Super.ru психолог Сергей Ланг.
Психолог отметил: дерзкое поведение певицы свидетельствует о неудовлетворённости своей жизнью, именно из-за этого она позволила себе агрессию в его адрес.
— Поведение и ответ Аллы Пугачёвой говорит о том, что она недовольна той позицией, которую сейчас занимает. Когда человек живёт в счастье, в гармонии, он никогда не будет испытывать к окружающим какую-то агрессию, тем более к друзьям, знакомым. Сколько ей Резник написал песен, благодарности нет никакой, — подчеркнул Сергей Ланг.
По мнению психолога, вероятнее всего, певица и её муж, Максим Галкин*, осознали, что совершили ошибку, покинув Россию.
— Гордость не позволяет им эти ошибки признать. Поэтому они испытывают негатив к людям, которые как раз таки остались верны своему зрителю, своей стране. Комментарии Пугачёвой показывают, что она находится в тяжёлой психологической проблеме, — добавил психолог Сергей Ланг.
*Признан в России иностранным агентом.