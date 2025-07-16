В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете

«Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», — сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.