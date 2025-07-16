Штраф до 200 тыс руб будет грозить за передачу данных для входа на сайты

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 200 тысяч рублей за передачу паролей третьим лицам. Об этом пишет ТАСС.
Эти изменения были поддержаны во втором чтении законопроекта о штрафах за отдельные нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Соответствующая таблица поправок опубликована в электронной базе Госдумы.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях планируется ввести новую статью 13.29.2, регулирующую передачу данных, необходимых для регистрации и (или) авторизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. За такую передачу предлагается установить штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
В примечании к статье уточняется, что не будет считаться нарушением передача пароля другому лицу для законного использования функционала информационного ресурса по поручению или с согласия пользователя.
До этого сообщалось, что Штраф за поиск экстремистских материалов может составить около 5 тысяч рублей.