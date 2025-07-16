Штраф до 200 тыс руб будет грозить за передачу данных для входа на сайты

В Кодекс РФ об административных правонарушениях планируется ввести новую статью 13.29.2, регулирующую передачу данных, необходимых для регистрации и (или) авторизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. За такую передачу предлагается установить штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.