В ГД предложили штрафы в пять тысяч за доступ к экстремистским материалам с VPN

Депутаты внесли в Государственную думу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) «в части усиления ответственности за правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации». Предлагается штрафовать россиян за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов. Поправки содержатся в тексте законопроекта ко второму чтению, их должны рассмотреть 17 июля.