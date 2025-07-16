В ГД предложили штрафы в пять тысяч за доступ к экстремистским материалам с VPN

Депутаты внесли в Государственную думу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) «в части усиления ответственности за правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации». Предлагается штрафовать россиян за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов. Поправки содержатся в тексте законопроекта ко второму чтению, их должны рассмотреть 17 июля.
Авторы законопроекта хотят дополнить КоАП статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».
Штрафы за это для россиян составят от трех до пяти тысяч рублей.
Статью 14.3 планируют дополнить частью 18, где речь идет о рекламе VPN-сервисов. За «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», физлиц будут штрафовать на сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, а юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
VPN-сервисы не обеспечивают полную анонимность в Сети и не защищают от фишинга или вирусов. Также малоизвестные VPN могут сами собирать и продавать данные о действиях пользователей, сообщил член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин.