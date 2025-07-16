В НАТО признали несостоятельность Европы: она не сможет дать Киеву то, что ему нужно

Европейские лидеры неоднократно заявляли о готовности оказать Украине всю необходимую ей военную помощь. Однако государства попросту не могут производить такое количество оружия самостоятельно, без поставок США. Такое мнение выразил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.