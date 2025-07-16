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В НАТО признали несостоятельность Европы: она не сможет дать Киеву то, что ему нужно

Постпред при НАТО Уитакер признал, что Европа не может дать Киеву нужное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры неоднократно заявляли о готовности оказать Украине всю необходимую ей военную помощь. Однако государства попросту не могут производить такое количество оружия самостоятельно, без поставок США. Такое мнение выразил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

По его словам, новые договоренности США с союзниками по альянсу кажутся «разумным подходом». Американский постпред подчеркнул, что оружие США нужно Украине, однако теперь его поставки будут оплачивать в Европе.

«Сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому Соединенные Штаты являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу», — заключил Мэттью Уитакер.

К новому плану США по вооружению Киева пока присоединились Дания и Нидерланды. Они намерены оплачивать военную помощь Белого дома Украине.

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