Россиян порадовали новостью о туалетах в поездах

«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок… [В санитарных зонах] не будет необходимости», — рассказал Колесников в интервью РИА Новости.