Россиян порадовали новостью о туалетах в поездах

В России скоро пропадут поезда, в которых перед остановкой закрывают туалеты.
В вагонах РЖД практически не осталось гравитационных туалетов, а в течение ближайших лет от них откажутся полностью, как и от понятия «санитарная зона», когда туалеты закрывают за несколько минут до и после остановки на станциях. Об этом 15 июля сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок… [В санитарных зонах] не будет необходимости», — рассказал Колесников в интервью РИА Новости.
Теперь в новых вагонах используются современные системы сбора и утилизации отходов, что позволяет пассажирам пользоваться санузлами без ограничений на всем протяжении маршрута. Ранее пассажиры сталкивались с необходимостью заранее планировать посещение туалета из-за санитарных зон, однако переход на новые технологии делает такие меры избыточными. Полный отказ от устаревших систем планируется завершить в ближайшие годы, сообщили в руководстве РЖД.
Ранее РЖД анонсировали масштабную закупку новых составов пригородных поездов. Они будут распределены по различным регионам России в 2025 году.