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В Махачкале совершено огнестрельное нападение на бойца ММА Тимура Хизриева

Вечером 15 июля в Махачкале произошло нападение на известного российского бойца смешанного стиля (ММА) Тимура Хизриева. Как сообщает телеграм-канал SHOT, около двух часов назад двое неизвестных в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова.

Источник: Life.ru

В Махачкале раздалась стрельба. Видео © Telegram / SHOT.

По предварительным данным, Хизриев в этот момент выходил из своего автомобиля Mercedes Gelandewagen. Нападавшие подкараулили спортсмена и произвели около 10 выстрелов из травматического оружия. Сам Хизриев не пострадал.

Злоумышленники после нападения скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего. В городе объявлен план «Перехват».

Тимур Хизриев — российский боец ММА, выступавший на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других престижных соревнований.

Ранее Life.ru писал, что в Ленобласти пьяный парень открыл огонь по детям из окна своей квартиры. Стрельбу он вёл из страйкбольного оружия.