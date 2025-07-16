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Водители и врачи вошли в топ вакансий по зарплате в Хабаровске

Некоторые работодатели готовы платить больше 200 тысяч рублей.

Источник: Freepik

На рынке труда Хабаровска появились десятки предложений с зарплатой выше средней по региону. Некоторые работодатели готовы платить от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Самую большую зарплату в июле в Хабаровске предлагают водителю. Работодатель готов платить от 250 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия водителя смесительно-зарядной машины с зарплатой от 180 тысяч.

Третью строчку занимает операционный менеджер испытательной лаборатории. Предложение — от 180 тысяч рублей. От соискателя требуется профильное образование и не менее трех лет опыта. Также среди высокооплачиваемых — водитель-экспедитор (до 175 тысяч) и врач-невролог (от 150 тысяч).

По данным сервиса SuperJob, в топ вакансий попали предложения для руководителей, IT-специалистов, менеджеров по продажам, инженеров и квалифицированных рабочих. Работодатели ищут профессионалов с опытом и предлагают зарплаты от 100 тысяч и выше.