Водители и врачи вошли в топ вакансий по зарплате в Хабаровске

Третью строчку занимает операционный менеджер испытательной лаборатории. Предложение — от 180 тысяч рублей. От соискателя требуется профильное образование и не менее трех лет опыта. Также среди высокооплачиваемых — водитель-экспедитор (до 175 тысяч) и врач-невролог (от 150 тысяч).