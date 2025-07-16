Санитарной зоны больше не будет: из поездов пропадут гравитационные туалеты

В течение ближайших нескольких лет вагонов с гравитационными туалетами в парке РЖД не будет. Сейчас их осталось совсем мало, сообщил в РИА Новостям замгендиректора компании Иван Колесников. А вместе с такими туалетами, заявил спикер, исчезнет и само понятие «санитарная зона».
Напомним, что ранее санитарные узлы закрывались за определенное время до прибытия поезда станцию. Однако сейчас вагоны с гравитационными туалетами используют лишь для необходимости резервных перевозок.
«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходиться использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — отметил Колесников.
В остальных же случаях, рассказывает спикер, РЖД ставят вагоны с биотуалетами и современными санузлами. По мнению Колесникова, «очевидно», что в ближайшее время необходимости в гравитационных туалетах не будет вовсе.
Как KP.RU писал ранее, со среды, 17 июня, РЖД восстанавливают движение беспересадочных вагонов из Пхеньяна в Москву, а с 19 июня — из Пхеньяна в Хабаровск. Такое решение принято после переговоров с Министерством железных дорог КНДР.