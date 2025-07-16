В нескольких районах Владивостока отключат воду 16 июля

Как сообщает ресурсоснабжающая организация, временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на сетях.
Воды не будет с 9:00 до 20:00 в домах по следующим адресам: улица 100-летия Владивостока — № 7, 7а, 7б, 9, 9а, 22, 26, 28, 28а, 28б, 28 В, 28 г, 28е; улица Днепровская — № 3, 5 строение 3, 7а, 13 строение 2; улица Ильичева — № 3, 3а, 5; улица Печорская — № 2, 2а, 4, 4а, 6.
Напомним, что следить за изменениями в графике отключений можно на сайте «Приморского водоканала». Кроме плановых отключений там оперативно отражаются приостановки водоснабжения, связанные с авариями на сетях.