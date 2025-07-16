В Госдуме одобрили поправки о штрафах за непропуск машин с мигалкой

Кроме того, одобренными поправками к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов вводится штраф за работу экспедитора без уведомления в реестр. За такое нарушение гражданам может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение: для гражданам — до 10 тысяч, для юрлиц — до одного миллиона рублей.