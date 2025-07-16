Комитет Госдумы одобрил штрафы до 50 тыс рублей за передачу номера другому лицу

Согласно поправкам, за передачу абонентского номера или предоставление возможности пользоваться услугами связи с нарушением законодательства гражданам может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Санкции будут применяться в случае передачи номера лицам, не являющимся сотрудниками компании или не заключившими соответствующий договор.
Вместе с тем кратковременная безвозмездная передача номера для личного пользования не будет считаться административным правонарушением.
Поправки внесены в рамках законопроекта о штрафах за определённые правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности и опубликованы в думской электронной базе.
Ранее Life.ru писал, что за купание в фонтанах россиянам грозят штрафы. По словам юристов, речь идёт о сумме в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.