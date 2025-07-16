Комитет Госдумы одобрил штрафы до 50 тыс рублей за передачу номера другому лицу

Согласно поправкам, за передачу абонентского номера или предоставление возможности пользоваться услугами связи с нарушением законодательства гражданам может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Санкции будут применяться в случае передачи номера лицам, не являющимся сотрудниками компании или не заключившими соответствующий договор.