В Госдуму внесут проект о земельной компенсации многодетным семьям

«Прикинув затраты на строительство дома и приведение участка в порядок, люди понимают, что стоить все это будет дорого, и отказываются от земли. В этом случае некоторые регионы выплачивают им компенсацию в размере 200−250 тысяч рублей, а мы предлагаем распространить этот опыт на всю страну, увеличив размер выплат в несколько раз», — сказал лидер партии.