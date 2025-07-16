У певицы Бейонсе украли чемоданы с самым ценным: вот что в них было

В Атланте, городе, что расположен в США, разыскивают человека, который украл целых два чемодана с личными вещами американской певицы Бейонсе. Как сообщает ABC News, внутри похищенного багажа также находятся жесткие диски с ранее неизданными песнями артистки, а также планы ее будущих выступлений.
Известно, что 8 июля преступник взломал автомобиль марки Jeep Wagoneer. Им пользовались хореограф и один из танцоров Бейонсе. В тот день машина была припаркована у рынка в Атланте. Они отошли на какое-то время, а по прибытию обратно заметили, что задняя дверь авто была вскрыта.
Местные полицейские уже сняли отпечатки пальцев с двери, а также занимаются изучением камер видеонаблюдения. Они, к слову, зафиксировали кражу. Полиция Атланты уже выдала ордер на арест подозреваемого. Работа по данному делу продолжается.
Как KP.RU писал ранее, костюм Бейонсе на концерте в Вашингтоне, безусловно, стал самым обсуждаемым на прошлой неделе. Напомним, что трехцветный наряд точь-в-точь повторял полосы российского флага. Фанаты знаменитости пришли в восторг.