У певицы Бейонсе украли чемоданы с самым ценным: вот что в них было

Известно, что 8 июля преступник взломал автомобиль марки Jeep Wagoneer. Им пользовались хореограф и один из танцоров Бейонсе. В тот день машина была припаркована у рынка в Атланте. Они отошли на какое-то время, а по прибытию обратно заметили, что задняя дверь авто была вскрыта.