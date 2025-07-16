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Трамп заявил, что в украинском конфликте он на стороне человечества

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не занимает ничью сторону в украинском конфликте. Об этом он заявил журналистам во вторник, 15 июля, перед вылетом в Питтсбург.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не занимает ничью сторону в украинском конфликте. Об этом он заявил журналистам во вторник, 15 июля, перед вылетом в Питтсбург.

— Я ни на чьей стороне. Я на стороне человечества, — сказал он, передает РБК.

Также Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказался, что возможность его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным будет напрямую зависеть от дальнейших шагов Москвы. По его словам, к текущему моменту он крайне недоволен им.

Трамп тем же вечером сказал, что не планирует поставлять ВСУ ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Ранее он также говорил, что хоть и разочарован в Путине, но пока «не закончил с ним». По словам политика, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что глава Белого дома словами о том, что Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве», попытался опровергнуть собственное высказывание. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что РФ хотела бы знать, чем на самом деле руководствуется Трамп, говоря о «50 днях» для Москвы на урегулирование конфликта с Киевом.

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