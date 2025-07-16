В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Коклюш может вызвать пневмонию, судороги, гипоксию, заболевание также способно негативно повлиять на общее состояние здоровья и развитие ребенка, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Коклюш — это острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется сильным приступообразным кашлем, который может длиться несколько недель или даже месяцев.
«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от коклюша. Привитые значительно реже заболевают или переносят болезнь в более легкой форме. Формируется устойчивый иммунитет, который помогает защитить не только вакцинированного человека, но и окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям», — рассказал Горелов.
Он отметил, что коклюш остается актуальной проблемой в мире, вспышки заболевания продолжаются. Вакцинация помогает контролировать распространение инфекции.
«Детям вакцинация проводится в возрасте трех, четырех, пяти и шести месяцев, затем в 1,5 года и в шесть лет. Всего пять прививок в детстве. Важно соблюдать график иммунизации для обеспечения максимальной защиты», — добавил специалист.
Он уточнил, что одну дозу вакцины, содержащей компонент против коклюша, необходимо сделать взрослым, которые не были вакцинированы в детстве. Если прошло более десяти лет с последней иммунизации, также следует пройти ревакцинацию.
«Коклюш может вызвать ряд серьезных осложнений, особенно у детей до одного года, к ним относятся пневмония, судороги, гипоксия. Заболевание также может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и развитии ребенка. Однако вакцинация помогает защититься от болезни, даже первая прививка снижает риски для малышей», — сообщил Горелов.
Если человек переболел коклюшем, специалист все равно рекомендовал пройти вакцинацию, так как иммунитет после перенесенного заболевания может быть неполным и кратковременным. Она поможет обеспечить дополнительную защиту.
«Эффективность вакцины против коклюша сохраняется на протяжении нескольких лет. Вакцинация от коклюша — самый надежный способ защиты от болезни. Прививка помогает минимизировать риск заболевания и развития осложнений», — добавил он.