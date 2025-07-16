В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коклюша

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от коклюша. Привитые значительно реже заболевают или переносят болезнь в более легкой форме. Формируется устойчивый иммунитет, который помогает защитить не только вакцинированного человека, но и окружающих, особенно тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям», — рассказал Горелов.