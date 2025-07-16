Зеленая среда. Летний «Барбершоп» для вашего сада: стрижем и подравниваем

Лето в самом разгаре, и если вы думаете, что посадка огурцов и помидоров — это все, что от вас требовалось, то позвольте вас расстроить (или обрадовать?).
Пришло время заняться парикмахерскими процедурами для вашего цветника. Да-да, сегодня мы будем стричь, подравнивать и укладывать… цветочки!
Забудьте про завивку и мелирование. Наша задача — стимулировать повторное цветение, укрепить здоровье растений и подготовить их к предстоящей жаре.
Короче говоря, превратить ваш сад в ухоженный и цветущий оазис. А поможет вам наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.
Спиреи: Формируем шары и облака, как настоящий скульптор!
Спирея — это кустарник-хамелеон! В зависимости от сорта, она может быть и миниатюрной «шариком», и раскидистым «облаком». Но как бы там ни было, правильная обрезка — залог ее красоты и обильного цветения.
Весеннецветущие спиреи (например, серая, Вангутта, ниппонская): Эти спиреи цветут на побегах прошлого года, поэтому обрезать их нужно сразу после цветения летом.
Удалите все отцветшие ветки до первого сильного бокового побега. Это стимулирует рост новых побегов, на которых будут закладываться цветочные почки на следующий год.
Летнецветущие спиреи (например, японская, Бумальда, Дугласа): Эти спиреи цветут на побегах текущего года, поэтому обрезать их можно весной, но можно и летом — укоротите прошлогодние побеги, оставив 2−3 почки.
Это придаст кусту более компактную форму и простимулирует образование новых цветоносных побегов.
Живые изгороди: Превращаем в непроходимые крепости и зеленые кулисы!
Живая изгородь — это не просто забор из кустов, это настоящее произведение искусства! Но чтобы она выглядела аккуратно и выполняла свою функцию, ее нужно регулярно стричь.
Лиственные изгороди (например, бирючина, кизильник): Стригите лиственные изгороди 2−3 раза за сезон, начиная с июня. Формируйте желаемую форму, удаляя все выбивающиеся побеги.
Хвойные изгороди (например, туя, можжевельник): Хвойные изгороди стригут реже — 1−2 раза за сезон. Не обрезайте слишком сильно, так как это может повредить растение.
Просто подравняйте форму и удалите сухие или поврежденные ветки.
«Луковый переполох» и «Ирисовая нежность»: Что делать с отцветшими красавцами?
Луковичные и корневищные растения — это настоящие звезды весеннего сада. Но после цветения они требуют особого внимания.
Тюльпаны: После отцветания тюльпанов дождитесь, пока пожелтеют листья, и выкопайте луковицы. Просушите их в течение нескольких дней, очистите от земли и храните в сухом, прохладном месте до осенней посадки. Так вы убережете их от болезней и вредителей.
Нарциссы: Нарциссы можно не выкапывать каждый год. Достаточно выкапывать их раз в 3−4 года, когда они начнут загущаться. Делайте это после пожелтения листьев.
Ирисы: После цветения ирисов обрежьте цветоносы до основания. Листья обрезать не нужно, так как они продолжают фотосинтезировать и накапливать питательные вещества.
Разделите кусты ирисов раз в 3−4 года, чтобы стимулировать цветение.
Декоративные луки (Аллиум): После цветения удалите только отцветшие соцветия, листья оставьте до полного засыхания.
Лилейники: После цветения обрезайте отцветшие цветоносы до основания.
ТОП-5 растений, которые можно (и нужно!) обрезать для повторного цветения.
Дельфиниум: После первого цветения обрежьте цветоносы почти до земли. Это стимулирует рост новых побегов и повторное цветение осенью.
Колокольчик: Обрезайте отцветшие цветоносы, чтобы продлить период цветения.
Шалфей дубравный: Обрезайте отцветшие соцветия, чтобы стимулировать повторное цветение.
Газания: Регулярно удаляйте увядшие цветки, чтобы продлить период цветения.
Кореопсис: Обрезайте отцветшие цветоносы, чтобы стимулировать повторное цветение.
Обрезка без повторного цветения — просто наводим порядок.
Эти растения повторно цвести не будут, но обрезка им необходима для поддержания опрятного вида и здоровья:
Пионы: Удаление увядших цветков.
Розы: Удаление отцветших бутонов и сухих веток.
Гортензии: Обрезка сухих соцветий.
Не забывайте о подкормке после обрезки! Используйте комплексные удобрения для цветущих растений. Об этом мы расскажем в следующих публикациях.
Помните: ухоженный сад — это не только красиво, но и полезно для растений. Правильная обрезка, подкормка и профилактика болезней — залог здоровья и обильного цветения ваших любимцев.
P.S. И напоследок, анекдот в тему: «Приходит садовод к врачу и жалуется: “Доктор, у меня все растения вянут!”. Врач: “А вы с ними разговариваете?”. Садовод: “Разговариваю! Но они только и делают, что жалуются на жару и вредителей!”».
Так что, разговаривайте со своими растениями, но не забывайте и о конкретных действиях! До новых встреч!
Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».
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