В России ужесточили меры в отношении запрещенных интернет-ресурсов: чем грозит поиск экстремистских материалов

В комитете ГД по госстроительству одобрили поправки, согласно которым в России могут ввести штрафы до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов. Кроме того, ответственность предполагается и за получение доступа к запрещенным ресурсам. Об этом свидетельствуют данные таблицы одобренных поправок ко второму чтению.
Так, согласно одной из них, за распространение рекламы способов получения доступа к запрещенным ресурсам предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. Например, за пропагандирование VPN предусмотрены следующие санкции: штраф до 80 тысяч рублей для физлиц, до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
В документе также имеются указания на штрафы за незаконную передачу абонентского номера. Предлагается лишать соответствующих нарушителей средств в размере от 30 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, одобрена поправка, согласно которой могут ввести наказание за передачу данных для входа на ресурсы иным лицам. Так, физлица будут оштрафованы на 30−50 тысяч рублей, ИП — на 50−100 тысяч рублей, юридические лица — на 100−200 тысяч рублей.
В комитете Госдумы также одобрили поправку, предусматривающую введение санкций за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Соответствующее нарушение будет, при принятии, караться штрафами до 500 тысяч рублей.
В России также планируют ввести дополнительные государственный пошлины для мигрантов. Так, предполагается установить плату за постановку иностранного лица или лица без гражданства на учет по месту прибывания. Мигрантов могут обязать, в том числе, к получению патента. Документ обойдется в 8−10 тысяч рублей. Патент оформляется на год, затем процедуру нужно будет повторить.
В стране хотят запретить, в том числе, возможность предлагать покупателям дополнительные товары и услуги. Штраф планируют повысить до миллиона рублей. Сейчас он составляет 40 тысяч рублей.
Предлагается также ввести в РФ новые госпошлины для автовладельцев. Кроме того, инициатива подразумевает повышение уже действующих сборов.