В России ужесточили меры в отношении запрещенных интернет-ресурсов: чем грозит поиск экстремистских материалов

В России также планируют ввести дополнительные государственный пошлины для мигрантов. Так, предполагается установить плату за постановку иностранного лица или лица без гражданства на учет по месту прибывания. Мигрантов могут обязать, в том числе, к получению патента. Документ обойдется в 8−10 тысяч рублей. Патент оформляется на год, затем процедуру нужно будет повторить.