Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке молния ударила по Всемирному торговому центру

Грозы и ливни спровоцировали попадание молнии во Всемирный торговый центр Нью-Йорка 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 15 июля, Нью-Йорк накрыли ливневые дожди и грозы. Одна из молний попала во Всемирный торговый центр. Такое уже случалось в 2023 году. О последствиях не сообщается.

Кроме того, залитыми оказались несколько станций нью-йоркского метро. Жители пожаловались на сильные задержки транспорта. В аэропорту Нью-Джерси отменили десятки авиарейсов.

Стоит отметить, что Всемирный торговый центр расположился на месте комплекса башен-близнецов. Они были разрушены вследствие теракта в 2001 году.

Непогода опустилась и на Москву. 15 июля улицы столицы оказались залиты. Жители отметили сильнейшие ливни, из-за которых на «зеленой» ветке метро прямо по стенам одного из вагонов полилась вода. В результате работу станции пришлось временно ограничить.