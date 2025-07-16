В Нью-Йорке молния ударила по Всемирному торговому центру

Во вторник, 15 июля, Нью-Йорк накрыли ливневые дожди и грозы. Одна из молний попала во Всемирный торговый центр. Такое уже случалось в 2023 году. О последствиях не сообщается.
Кроме того, залитыми оказались несколько станций нью-йоркского метро. Жители пожаловались на сильные задержки транспорта. В аэропорту Нью-Джерси отменили десятки авиарейсов.
Стоит отметить, что Всемирный торговый центр расположился на месте комплекса башен-близнецов. Они были разрушены вследствие теракта в 2001 году.
Непогода опустилась и на Москву. 15 июля улицы столицы оказались залиты. Жители отметили сильнейшие ливни, из-за которых на «зеленой» ветке метро прямо по стенам одного из вагонов полилась вода. В результате работу станции пришлось временно ограничить.