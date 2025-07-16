Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 июля 2025

+27 градусов ожидается в Иркутске 16 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 16 июля 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков, однако ночью пройдет дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, после захода солнца столбик термометра опустится до +15…+17. Ветер 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, а в пригородной зоне до 15−20 м/с.

Погода в Иркутске 16 июля 2025.

— Переменная облачность, местами кратковременные, либо сильные дожди, ливни. В отдельных районах грозы, днем град, утром туманы. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью 15−20 м/с, днем до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье потеплеет до +24…+29 градусов, при облачной погоде до +15…+20. Температура ночью +13…+18, при прояснении +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 16 июля 2025.