Древнейшее английское «фэнтези» оказалось балладой про рыцарей и волков

«Недавно нам удалось показать, что автор этой проповеди конца XII века использовал при ее составлении “мемы” из популярной на то время романтической рыцарской истории про Уэйда для привлечения внимания публики. Это один из первых примеров того, как священнослужители начали вставлять отсылки к массовой культуре в свои речи для того, чтобы поддерживать к ним интерес со стороны слушателей», — добавил Фальк.