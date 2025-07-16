Колесник-Лавинская: Европа отказывается возвращать детей, вывезенных с Украины

Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать их родителям. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
В Евросоюзе действуют решения опекунских советов, которые зачастую имеют приоритет над судами на Украине, отметила она. По ее словам, украинские судебные решения о возврате не признают в ФРГ и Польше.
Чиновники обосновывают это тем, что дети, родители которых живут в зоне боевого соприкосновения, уже адаптировались к новым условиям в Европе.
— Детей, которых вывезли за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности, — написала омбудсмен в Telegram-канале.
РФ разрабатывает для Украины список детей, которые на данный момент находятся на украинской территории и которым нужно воссоединиться с семьями. Об этом 19 июня сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на Украине также есть российские дети, которым необходимы родители.