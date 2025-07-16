Колесник-Лавинская: Европа отказывается возвращать детей, вывезенных с Украины

РФ разрабатывает для Украины список детей, которые на данный момент находятся на украинской территории и которым нужно воссоединиться с семьями. Об этом 19 июня сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на Украине также есть российские дети, которым необходимы родители.