Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесник-Лавинская: Европа отказывается возвращать детей, вывезенных с Украины

Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать их родителям. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать их родителям. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

В Евросоюзе действуют решения опекунских советов, которые зачастую имеют приоритет над судами на Украине, отметила она. По ее словам, украинские судебные решения о возврате не признают в ФРГ и Польше.

Чиновники обосновывают это тем, что дети, родители которых живут в зоне боевого соприкосновения, уже адаптировались к новым условиям в Европе.

— Детей, которых вывезли за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности, — написала омбудсмен в Telegram-канале.

РФ разрабатывает для Украины список детей, которые на данный момент находятся на украинской территории и которым нужно воссоединиться с семьями. Об этом 19 июня сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на Украине также есть российские дети, которым необходимы родители.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше