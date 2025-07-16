В России за отказ уступить дорогу машине с «мигалкой» штраф составит до 10 тыс. рублей

В частности, предлагается внести изменения в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Согласно им, непредоставление преимущества транспортному средству, на наружных поверхностях которого нанесены специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, а также одновременно включен синий проблесковый маячок или проблесковые маячки синего и красного цветов вместе со специальным звуковым сигналом, будет караться административным штрафом от 7,5 до 10 тысяч рублей либо лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. В настоящее время штраф составляет от 4,5 до 7,5 тысяч рублей.