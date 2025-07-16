В России за отказ уступить дорогу машине с «мигалкой» штраф составит до 10 тыс. рублей

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие повышение штрафов за непредоставление преимущества транспорту с проблесковыми маячками. Об этом пишет «Интерфакс».
В частности, предлагается внести изменения в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Согласно им, непредоставление преимущества транспортному средству, на наружных поверхностях которого нанесены специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, а также одновременно включен синий проблесковый маячок или проблесковые маячки синего и красного цветов вместе со специальным звуковым сигналом, будет караться административным штрафом от 7,5 до 10 тысяч рублей либо лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. В настоящее время штраф составляет от 4,5 до 7,5 тысяч рублей.
Кроме того, в статью 12.17 предлагается добавить новую часть 3, устанавливающую ответственность за непредоставление преимущества транспортному средству без специальных цветографических схем, но с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемому им транспорту.
За такое нарушение предусматривается аналогичный штраф — от 7,5 до 10 тысяч рублей — либо лишение права управления транспортными средствами на срок от полугода до года.
Данные поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 755710−8 и опубликованы в базе законодательной деятельности Государственной Думы.
Также штраф до 200 тыс руб будет грозить за передачу данных для входа на сайты.