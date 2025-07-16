Реестр домашних животных может появиться в РФ в следующем году: подробности

Как KP.RU писал ранее, за неправильную перевозку животного в машине водителя могут оштрафовать на 500 рублей. К примеру, при перевозке питомца нужно надежно зафиксировать на сидении ремнями безопасности или специальными фиксаторами, чтобы он не мешал водителю и не закрывал ему обзор.