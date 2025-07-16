Реестр домашних животных может появиться в РФ в следующем году: подробности

В России планируют ввести учет домашних питомцев. Как стало известно, с данным распоряжением кабмина ознакомилось агентство ТАСС в среду, 16 июля.
Так, соответствующий документ должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственным за этот законопроект назначены следующие ведомства РФ: Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры. Как подчеркнули представители Минприроды России, это нововведение введет регламент учета и маркировки домашних животных в нашей стране.
«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — рассказали спикеры.
Как KP.RU писал ранее, за неправильную перевозку животного в машине водителя могут оштрафовать на 500 рублей. К примеру, при перевозке питомца нужно надежно зафиксировать на сидении ремнями безопасности или специальными фиксаторами, чтобы он не мешал водителю и не закрывал ему обзор.