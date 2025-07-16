Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также ОФЗ, рассказала агентству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
На российском рынке интересны акции и облигации. Облигации гарантируют доход и наименее рискованные, с помощью акций можно хорошо больше заработать, но и рисков больше. Еще одна возможность — открыть индивидуальный инвестиционный счет, на который дают налоговый вычет.
Весьма востребованы вложения в облигации федерального займа — ОФЗ. Это наименее рисковые ценные бумаги, нередко использующиеся в консервативных портфелях. Доходы по ним гарантированы государством, что делает такие вложения еще привлекательнее.
На фоне укрепления рубля просто и выгодно вкладывать средства во вклады и/или накопительные счета.
«Поскольку рубль укрепляется, то доходы будут еще ценнее. Однако надо помнить о страховании вкладов до 1,4 миллиона рублей в одном банке и распределять средства между ними», — заключила Ермилова.