Финансист назвала хороший способ копить при сильном рубле

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В периоды сильного рубля лучше размещать средства во вкладах под высокий процент или в ценных бумагах отечественных игроков (но здесь нужен анализ), а также ОФЗ, рассказала агентству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.