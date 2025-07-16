В России намерены ввести штраф за передачу номера другому лицу

Как следует из пояснительных материалов, поправками предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.29.1, устанавливающей ответственность за передачу абонентского номера или предоставление доступа к услугам сотовой связи с нарушением законодательства. «Передача абонентского номера или предоставление возможности пользования услугами связи третьим лицам без соблюдения требований закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.